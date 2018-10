München (AFP) Einen Sturz aus dem vierten Stock eines Mehrfamilienhauses hat ein kleines Mädchen in München nahezu unverletzt überlebt. Die Zweijährige fiel am Dienstag vom Balkon der elterlichen Wohnung dreizehn Meter in die Tiefe und erlitt dabei nur ein paar Prellungen und Schürfwunden, wie Polizei und Feuerwehr am Mittwoch mitteilten.

