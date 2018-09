New York City (AFP) Eine Informatikpanne im Reservierungssystem von American Airlines hat die US-Fluggesellschaft am Dienstag zur Annullierung all ihrer Flüge in den USA gezwungen. Bis um 15.30 Uhr (Ortszeit, 22.30 Uhr MESZ) seien die Probleme vollständig behoben worden, doch rechne die Fluglinie mit weiteren Verspätungen und Annullierungen für den Rest des Tages, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Sie entschuldigte sich bei Passagieren und Mitarbeitern für "alle Unannehmlichkeiten".

