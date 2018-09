Berlin (AFP) Die Bundeswehr soll auch nach dem für Ende 2014 geplanten Abschluss des Kampfeinsatzes in Afghanistan präsent sein. Die Bundesregierung werde der NATO anbieten, ab 2015 zunächst 600 bis 800 Soldaten weiter in dem Land zu stationieren, sagte Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) am Donnerstag in Berlin. Zwei Jahre später solle sich die Truppenstärke dann auf 200 bis 300 Soldaten reduzieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.