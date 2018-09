München/Berlin (Deutschland) (AFP) Das arabische Emirat Katar erhält 86 neue Panzer aus Deutschland. Das Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann teilte am Donnerstag in München mit, es werde das Emirat bei der Modernisierung seiner Landstreitkräfte unterstützen, insgesamt habe das Geschäft einen Wert von 1,89 Milliarden Euro. Scharfe Kritik an dem Rüstungsgeschäft kam von Grünen und Linken.

