Steinfeld (dpa) - Nach dem Attentat mit vergifteten Brötchen auf Mitarbeiter einer Firma in Steinfeld hat die Polizei noch keine Spur vom Täter. Es gebe keine neuen Erkenntnisse, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Cloppenburg. Vor zwei Tagen hatte ein Unbekannter Kisten mit belegten Brötchen vor dem Firmengebäude abgestellt. An den Brötchen fand sich Ratten- und Mäusegift. 25 Mitarbeiter, die davon aßen, kamen in Kliniken, sie hatten aber keine Vergiftungssymptome. Die Dosis war nicht tödlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.