Washington (AFP) Bei einer schweren Ammoniak-Explosion in einer Düngemittelfabrik im US-Bundesstaat Texas sind laut einem Medienbericht dutzende Menschen getötet worden. Es gebe 60 bis 70 Tote und hunderte Verletzte, berichtete der lokale Fernsehsender KWTX am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf einen örtlichen Katastrophenmanager. Nach Angaben der Feuerwehr war die Ursache für die Explosion in dem Werk der Firma West Fertilizer nahe der Stadt Waco zunächst unklar.

