Berlin (dpa) - Der Verdacht auf Sprengstoff in einem Brief an Bundespräsident Joachim Gauck hat sich nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden nicht bestätigt.

Dies hätten die Ermittlungen des Bundeskriminalamtes nach Entschärfung des Schreibens ergeben, sagte eine Ministeriumssprecherin am Freitagabend. Sicherheitsbeamte hatten den verdächtigen Brief an Gauck am Vormittag entdeckt. Eine Spezialeinheit sprengte die Sendung im Park des Schloss Bellevue.