Berlin (AFP) Das Gesetz zur Regelung der heftig umstrittenen Schiefergas-Förderung in Deutschland ist einen Schritt weiter. Die Umwelt- und Wirtschaftsexperten von CDU und FDP im Bundestag hätten sich auf die Rahmenbedingungen verständigt, unter denen das sogenannte Fracking künftig in Deutschland möglich sein solle, erklärte der FDP-Wirtschaftspolitiker Hermann Otto Solms am Freitag in Berlin. Die FDP-Fraktion im Bundestag fordere die Bundesregierung deswegen nun dazu auf, den entsprechenden Gesetzentwurf "unverzüglich" vorzulegen.