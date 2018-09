Berlin (Deutschland) (AFP) Die Linke will sich im Wahlkampf für die Bundestagswahl nicht als reine Protestpartei präsentieren, sondern konkrete politische Lösungen anbieten. "Wir wollen neben einer sozialen Protestpartei auch eine linke Gestaltungspartei sein", sagte Linken-Chef Bernd Riexinger am Freitag in Berlin. Das Wahlprogramm mit dem Titel "100 Prozent sozial" soll auf einem Parteitag Mitte Juni verabschiedet werden. Zentrale Forderungen sind ein Spitzensteuersatz von 53 Prozent, eine europäische Vermögensabgabe, ein Mindestlohn von zehn Euro, die Abkehr von der Rente mit 67 und der Rückzug der Bundeswehr aus allen Kriegseinsätzen.

