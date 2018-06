Berlin (AFP) Im Bundespräsidialamt ist am Freitagmittag ein sprengstoffverdächtiger Brief entdeckt worden. Wie eine Sprecherin mitteilte, wurde der Brief kontrolliert von der Polizei gesprengt. Eine Gefahr für Mitarbeiter der Behörde habe nicht bestanden, Bundespräsident Joachim Gauck habe sich zu der Zeit nicht im Schloss Bellevue aufgehalten.