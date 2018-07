Krefeld (SID) - Eishockey-Bundestrainer Pat Cortina muss in den beiden Länderspielen am Samstag (14.15 Uhr/Sport1) in Krefeld und am Sonntag (14.45 Uhr/Sport1) in Frankfurt/Main gegen Schweden auf zwei weitere Spieler verzichten. Verteidiger Florian Kettemer von den Adler Mannheim zog sich im Training eine Verletzung im rechten Knie zu und reiste am Freitag von der Nationalmannschaft ab.

Auch Sinan Akdag (Krefeld Pinguine) wird wegen einer Sprunggelenksblessur vor heimischen Publikum nicht auflaufen können. Abwehrspieler Bernhard Ebner von der Düsseldorfer EG wurde kurzfristig nachnominiert.

"In einer ersten Diagnose haben mir die Ärzte vor Ort gesagt, dass nichts gerissen ist. Es sieht eher nach einer schmerzhaften Zerrung aus", sagte Kettemer dem Mannheimer Morgen (Samstagausgabe). Ob der Abwehrspieler auch für die WM in Finnland und Schweden (3. bis 19. Mai) absagen muss, soll nach einer weiteren Untersuchung in Mannheim feststehen. "An ein mögliches WM-Aus möchte ich nicht denken. So weit ist es glücklicherweise noch nicht", sagte Kettemer.