Boston (AFP) Nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten an der MIT-Universität nahe der US-Ostküstenmetropole Boston haben Zeugen am Freitag weitere Schüsse und Explosionen in der Umgebung der Hochschule gehört. Medienberichten zufolge wurde ein Mensch niedergeschossen, als schwerbewaffnete Polizisten nach den Todesschüssen die Umgebung absuchten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.