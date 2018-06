Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbach bleibt auf Europapokal-Kurs, Kellerkind FC Augsburg muss weiter zittern: Dank Kapitän Filip Daems hat die Mannschaft von Trainer Lucien Favre zum Auftakt des 30. Spieltags der Fußball-Bundesliga die zuletzt starken bayerischen Schwaben verdient mit 1:0 (1:0) bezwungen und zumindest für eine Nacht den sechsten Rang erobert. Der mehr als eine Stunde in Unterzahl spielende FCA verpasste dagegen die Gelegenheit, im Kampf gegen den Abstieg weiter Boden gutzumachen.

Der Belgier Daems, einer von vier Neuen in der Startelf der Borussia, erzielte in der 27. Minute per Foulelfmeter sein erstes Saisontor. FCA-Verteidiger Kevin Vogt hatte zuvor nach einer Notbremse an Peniel Mlapa die Rote Karte gesehen (26.). Für die Borussia war es bereits der dritte 1:0-Heimsieg in Folge.

Während der fünfmalige deutsche Meister seine Heimserie auf neun Partien ohne Niederlage ausbaute, mussten sich die erst nach der Pause aufopferungsvoll kämpfenden Fuggerstädter nach zuvor vier Siegen aus sieben Spielen geschlagen geben. Schon am Samstag kann der FCA vom Relegationsplatz verdrängt werden.

50.175 Zuschauer im Borussia-Park sahen von Beginn an eine überlegene Heimelf, die nach zuletzt blutleeren Vorstellungen und Pfiffen der eigenen Fans mit großem Einsatz zu Werke ging. Einzig die letzte Konsequenz ließen die Fohlen zunächst vermissen: Die neben Daems und Mlapa in die Startelf gerückten Granit Xhaka (4.) und Mike Hanke (6./9.) vergaben in einer munteren Anfangsphase jeweils aus guter Position.

Die von Markus Weinzierl trainierten Gäste zogen sich dagegen überraschend weit zurück und lauerten auf Konter. Ohne Erfolg: Mehr als harmlose Distanzschüsse von Tobias Werner (12.) und Matthias Ostrzolek (15.) sprangen für die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl nicht heraus.

Die zaghaften Bemühungen der Gäste erhielten nach einer knappen halben Stunde einen herben Dämpfer. Der für den gesperrten Ragnar Klavan in die Startelf gerückte Vogt konnte Mlapa nur mit einem Foul stoppen und flog vom Platz, Daems verwandelte sicher vom Punkt. Im Gegenzug vergab Sascha Mölders die beste Augsburger Chance im ersten Durchgang (28.).

In der Folge spielte Gladbach seine Überzahl clever aus und hatte noch vor der Pause mehrfach die Gelegenheit zum 2:0: Zunächst traf Mlapa nach Traumpass von Hanke den Pfosten (30.), dann vergaben Patrick Herrmann (38.) nach einem Konter und Roel Brouwers mit einem Kopfball (43.).

Ohne Stürmer Luuk de Jong, der überraschend nur auf der Bank saß, blieben die Gladbacher auch nach dem Seitenwechsel die deutlich agilere und bessere Mannschaft. Angetrieben von den starken Xhaka und Hanke bestimmten die Hausherren das Geschehen, schnürten die Gäste phasenweise ein, verpassten aber bei Chancen von Xhaka (51.) und Alvaro Dominguez (66.) die Vorentscheidung. Gleiches galt für Hanke, der in der 73. Minute nur den Pfosten traf, sowie den eingewechselten Branimir Hrgota (75.). Der eingewechselte Knowledge Musona vergab für den FCA in der 90. Minute die Ausgleichschance.

Bei Gladbach verdienten sich Xhaka und Daems gute Noten, bei Augsburg überzeugte in Ansätzen Mölders.