Rom (AFP) In Italien ist am Freitag mit Spannung der vierte Wahlgang für einen neuen Präsidenten erwartet worden. Die Mitte-Links-Allianz schickte Ex-Regierungschef Romano Prodi ins Rennen, nachdem Kompromisskandidat Franco Marini am Donnerstag in zwei Wahlgängen gescheitert war. Am Freitag brachte auch der dritte Durchgang zunächst noch keine Entscheidung, in der vierten Runde würde Prodi aber eine einfache Mehrheit reichen.