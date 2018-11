Washington (dpa) - Ein deutliches Signal an Teheran: Die USA wollen Israel, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate massiv gegen eine mögliche Bedrohung durch den Iran aufrüsten. Letzte Details der Verträge über den Verkauf von US-Rüstungsmaterial im Gesamtwert von etwa 10 Milliarden Dollar werde US-Verteidigungsminister Chuck Hagel bei einer Reise in die drei Länder klären. Das berichteten die Zeitungen «New York Times» und «Jediot Achronot» in ihren Onlineausgaben. Hagels Reise beginne übermorgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.