Kairo (dpa) - Bei einem Selbstmordanschlag in einem Café und einer Billardhalle in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind nach Medienberichten mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Bei der Explosion seien auch 50 Menschen verletzt worden, berichtet die staatliche irakische Nachrichtenagentur. Am Tatort hätten sich viele junge Leute vor dem Beginn des Wochenendes getroffen. Der Anschlag ereignete sich in dem überwiegend von Sunniten bewohnten Stadtteil Amarija. Unter den Toten sind laut Polizei drei Kinder.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.