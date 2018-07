Berlin (dpa) - Nach den Anschlägen auf den Bostoner Marathon haben nicht nur die Behörden, sondern auch Internetnutzer Fotos und Videos nach Hinweisen durchkämmt. Dabei stießen Netznutzer auch auf die beiden Männer, die von der Polizei als Verdächtige identifiziert wurden.

Als ein Schlüsselbild erwies sich ein Foto, das ein Zuschauer kurz nach der Explosion der Bomben aufgenommen und online gestellt hatte. Auf dem Foto ist einer der beiden Tatverdächtigen in einer Menge fliehender Menschen zu sehen. Der Fotograf David Green sagte der "New York Times", die amerikanische Bundespolizei FBI habe ihn kontaktiert und um eine Kopie des Bildes gebeten, das er mit seinem iPhone aufgenommen hatte.

Auf der Diskussionsplattform "Reddit" widmeten Nutzer ein eigenes Forum der Suche nach möglichen Tätern. Auf Fotos markierten sie Menschen mit Rucksäcken in der Zuschauermenge beim Marathon. Intensiv wurden die Baseball-Caps der beiden Verdächtigen analysiert, Fotos von "dark hats" und "white hats" verschiedener Hersteller begutachtet.

Allerdings gerieten zwischenzeitlich auch Unbeteiligte ins Visier der Hobby-Ermittler wie auch der Medien. In der Nacht zu Freitag erklärte einer der Moderatoren des Forums, hochgeladene Fotos von Unbeteiligten würden entfernt. Die Nutzer sollten sich auf Fotos der zwei von FBI identifizierten Männer konzentrieren.

Nach der nächtlichen Verfolgungsjagd in Watertown wurde auch das Profil des noch lebenden Verdächtigen beim russischen Facebook-Nachahmer VKontakte ("In Kontakt") entdeckt. Dort gibt der Tschetschene als seine persönlichen Prioritäten "Karriere und Geld" an und Islam als Weltanschauung.

Durchs Netz gingen auch weitere Bilder von Augenzeugen der Polizei-Aktion in Watertown. So postete eine Frau bei Twitter ein Foto aus ihrem Garten, auf dem zwei schwer bewaffnete Beamte auf dem Dach einer Holzhütte zu sehen sind.

Reddit-Diskussionsseite

Bericht New York Times

Foto von David Green bei der New York Times

Profil bei VKontakte

Bild aus Garten in Watertown