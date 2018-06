Khartum (AFP) In der sudanesischen Krisenregion Darfur haben Unbekannte am Freitag einen Blauhelm-Soldaten erschossen. Zwei weitere UN-Sicherheitskräfte seien bei dem Angriff nahe Muhagiriya verletzt worden, erklärte die gemeinsame Darfur-Mission der UNO und der Afrikanischen Union (UNAMID). Die Nationalität des Opfers wurde nicht genannt, die Zuständigkeit in diesem Bereich liegt bei Nigeria.