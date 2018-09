Bonn/Berlin (dpa) - Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post erhöht die Gewerkschaft Verdi weiter den Druck.

In der Nacht zum Samstag soll es erneut Warnstreiks in Verteilzentren geben, sagte ein Verdi-Sprecher am Freitag in Berlin. Welche Bundesländer betroffen sein werden, gab die Gewerkschaft noch nicht bekannt.

In der Nacht zum Freitag waren erneut Hunderte Beschäftigte in Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg zeitweise in den Streik getreten. Allein in Bayern beteiligten sich nach Verdi-Angaben etwa 600 Beschäftigte an dem Ausstand.

In ausgewählten Verteilzentren bundesweit seien rund 6,5 Millionen Briefe und 115 000 Pakete liegen geblieben, berichtete die Gewerkschaft.

Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis forderte die Post auf, bis zur dritten Verhandlungsrunde am kommenden Donnerstag (25.4.) ein Angebot vorzulegen.

Die Gewerkschaft will für 132 000 Tarifbeschäftigte sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 140 Euro mehr im Monat durchsetzen. Insgesamt beschäftigt die Post in Deutschland 175 000 Menschen, darunter mehr als 40 000 Beamte.

Der erste Warnstreik hatte bereits am Mittwoch stattgefunden. Rund 3400 Briefträger beteiligten sich daran. Einen Tag später ließen dann etwa 750 Mitarbeiter in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland die Arbeit in den Verteilerzentren zeitweise ruhen.

Die Beteiligung an den Warnstreiks liege bisher jeweils bei fast 100 Prozent, sagte ein Gewerkschaftssprecher in Bayern. Das sei vor allem deshalb bemerkenswert, weil die liegengebliebenen Sendungen am Folgetag teils über Sonderschichten und Überstunden abgearbeitet werden müssten.