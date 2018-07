Peking (AFP) Durch ein Erdbeben der Stärke 6,6 sind in China am Samstag nach amtlichen chinesischen Angaben hunderte Menschen getötet oder verletzt worden. Von dem Beben war vor allem der Westen der Provinz Sichuan im Südwesten Chinas betroffen. Viele Menschen wurden im Schlaf hochgeschreckt und liefen in Panik auf die Straße. Im Jahr 2008 hatte Sichuan eines der schlimmsten Erdbeben in Jahrzehnten mit 87.000 Toten oder Vermissten erlebt.