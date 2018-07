Peking (AFP) Bei einem schweren Erdbeben im Südwesten Chinas sind am Samstag mehr als 150 Menschen getötet worden. Zwölf Stunden nach dem Beben der Stärke 6,6 in der bergigen Provinz Sichuan vermeldete die zuständige Behörde zudem etwa 5700 Verletzte. Mindestens 10.000 Häuser wurden zerstört, Erdrutsche richteten schwere Schäden an.