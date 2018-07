Istanbul (AFP) Die Gruppe der Freunde Syriens ist am Samstag in Istanbul zusammengekommen, um über neue Unterstützung für die Gegner von Machthaber Baschar al-Assad zu beraten. Gegen die von Frankreich und Großbritannien erwogenen Waffenlieferungen an die syrische Opposition gab es aber weiter Vorbehalte, unter anderem aus Deutschland und den USA.