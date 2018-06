Berlin (dpa) - Der FC Bayern München und Borussia Dortmund haben sich mit Siegen auf ihre spanische Woche in der Champions League eingestimmt.

Drei Tage vor dem ersten Duell mit dem FC Barcelona setzte sich Meister Bayern am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga souverän mit 6:1 bei Hannover 96 durch und feierte in der 13. Rückrundenpartie den 13. Sieg. Dem entthronten Champion aus Dortmund gelang vier Tage vor dem Heimspiel gegen Real Madrid ein etwas mühsameres 2:0 gegen den FSV Mainz 05.

Im Kampf um die direkte Qualifikation zur Königsklasse schüttelte der Tabellendritte Bayer Leverkusen seine Verfolger ab. Die Werkself bezwang 1899 Hoffenheim mit 5:0 und liegt jetzt schon sieben Zähler vor dem Vierten FC Schalke 04. Die Königsblauen zogen bei Eintracht Frankfurt mit 0:1 den Kürzeren. Wie der Aufsteiger aus Hessen hat auch der Hamburger SV die Champions League-Qualifikation nicht abgeschrieben und unterstrich dies beim 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Der VfL Wolfsburg setzte sich mit dem 3:0 in Bremen aus der Abstiegszone ab und verschärfte die Krise beim SV Werder.

Auch mit der zweiten Garnitur eilt der FC Bayern in der Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg. Lars Stindl mit einem Eigentor (16. Minute), Franck Ribéry (23.), Mario Gomez (40./62.) und Claudio Pizarro (71./86.) schossen bei einem Gegentor von Andre Hoffmann (84.) den 26. Saisonerfolg heraus - damit gehört den Münchnern eine weitere Liga-Bestmarke. Mit 81 Punkten wurde der Rekord von Borussia Dortmund aus dem Vorjahr bereits vier Spiele vor Saisonende eingestellt. Selbst die erst einmal in 50 Liga-Jahren übertroffene 100-Tore-Marke scheint für die Über-Mannschaft der Saison in Reichweite.

Im Gegensatz zu Jupp Heynckes hatte BVB-Coach Jürgen Klopp bei der Generalprobe für den europäischen Hit gegen Real seine beste Formation aufs Feld geschickt. Marco Reus brachte den BVB mit seinem zwölften Saisontor zwar nach gerade einmal 32 Sekunden in Führung, doch danach leisteten die 05er der Elf ihres früheren Trainers erbitterten Widerstand. Erst drei Minuten vor dem Ende kassierten sie das 0:2 durch Robert Lewandowski, der im zwölften Spiel nacheinander und zum insgesamt 23. Mal traf.

1899 Hoffenheim bleibt in Leverkusen ein gern gesehener Gast. Mit dem 5:0 gewann Bayer auch das fünfte Heimspiel gegen den Tabellen-17. aus dem Kraichgau. Stefan Kießling (16./65.) mit seinen Saisontoren 20 und 21, der ebenfalls zweimal erfolgreiche Andre Schürrle (32./69.) und Stefan Reinartz (79.) trafen zum höchsten Saisonsieg für Bayer. Einen weiteren Treffer vergab Simon Rolfes, der mit einem Foulelfmeter an 1899-Keeper Koen Casteels scheiterte (24.). Zuvor hatte Hoffenheims Eugen Polanski wegen einer Notbremse Rot gesehen.

Ohne vier Leistungsträger beendete Eintracht Frankfurt seine Durststrecke vor heimischem Publikum und meldete sich im Kreis der Champions League-Aspiranten zurück. Marco Russ (41.) gelang per Kopf das Tor gegen die Schalker, die zuletzt dreimal ungeschlagen geblieben waren. In Frankfurt konnten die Königsblauen selbst eine Elfmeterchance nicht nutzen. Torwart-Oldie Oka Nikolov parierte den Schuss von Michel Bastos (24.).

Nach trostlosen Monaten im Volkspark hat der Hamburger dank Rafael van der Vaart einen Europapokalplatz wieder fest im Blick. Mit einem Doppelschlag (14./20.) brachte der Niederländer seine Mannschaft beim 2:1 gegen Düsseldorf auf die Siegerstraße. Beim 1:0 gelang ihm erstmals ein Bundesliga-Treffer mit dem Kopf. Mehr als das Anschlusstor durch Dani Schahin (34.) gelang der Fortuna nicht.

Manager Klaus Allofs gelang mit Wolfsburg an alter Wirkungsstätte in Bremen ein entscheidender Schritt zum Klassenverbleib. Tore von Maximilian Arnold (13.), Ivica Olic (27.) und des Ex-Bremers Diego (66./Foulelfmeter) besiegelten den ersten Sieg der Niedersachsen nach zuvor vier Unentschieden in Serie. Werder blieb im neunten Spiel nacheinander sieglos und ist weiter fünf Zähler von Relegationsplatz 16 entfernt.