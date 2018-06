Panama-Stadt (dpa) - FIFA-Präsident Joseph Blatter hat angedeutet, dass er den Fußball-Weltverband nach 2015 möglicherweise noch eine weitere Amtszeit lang führen möchte.

Der 77 Jahre alte Schweizer erklärte auf dem Kongress des Nord- und Mittelamerika-Verbandes CONCACAF, dass weitere Reformen in der von Korruptionsvorwürfen erschütterten FIFA nötig seien. Dies erfordere mehr Zeit. "Ich werde das Boot nicht verlassen und einfach 'Auf Wiedersehen' sagen", wurde der seit 1998 amtierende Blatter in einem Bericht des US-Senders ESPN vom Samstag zitiert.

Der Kongress wählte auf seiner Sitzung in Panama-Stadt den Präsidenten des US-Fußball-Verbandes, Sunil Gulati, neu in die FIFA-Exekutive. Gulati setzte sich nach Angaben des US-Verbandes mit 18:17-Stimmen gegen Mexikos Verbandschef Justino Campeon durch. Der 53-Jährige ist beim FIFA-Kongress Ende Mai auf Mauritius erstmals in der Exekutive dabei und für vier Jahre gewählt.

Der in Indien geborene Gulati ist in dem Gremium Nachfolger des früheren CONCACAF-Generalsekretärs Chuck Blazer. Der Amerikaner hatte nicht mehr kandidiert. Blazer erhob vor zwei Jahren Korruptionsvorwürfe gegen den früheren FIFA-Vizepräsidenten und CONCACAF-Chef Jack Warner.

