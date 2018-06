Madrid (dpa) - Dank eines Doppelpacks von Mesut Özil hat Real Madrid beim 3:1 gegen Betis Sevilla eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund gefeiert. Vier Tage vor der Königsklassen-Partie in Dortmund brachte Özil die Königlichen in Führung und setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Den dritten Treffer für Real erzielte Karim Benzema, Jorge Molina konnte für Betis nur noch verkürzen. Der FC Barcelona hatte beim Warmlaufen für die Partie beim FC Bayern München hingegen deutlich mehr Mühe. Ohne Lionel Messi bezwangen die Katalanen UD Levante mit 1:0.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.