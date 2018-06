Paris (dpa) - Der französische Fußball-Rekordmeister AS Saint-Etienne hat den Liga-Pokal und damit den ersten Titel nach 32 Jahren gewonnen. Im Endspiel bezwangen die Grün-Weißen im Pariser Stade de France Stade Rennes mit 1:0. Den Siegtreffer erzielte der Brasilianer Brandao vor 79 000 Zuschauern in der 18. Spielminute.

Mit dem Triumph folgt Saint-Étienne auf Olympique Marseille, das den drittwichtigsten Titel des französischen Fußballs zuletzt dreimal in Serie geholt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.