Düsseldorf (dpa) - Bundesfrauenministerin Kristina Schröder setzt nach dem Kompromiss in der Union darauf, dass eine feste Frauenquote gar nicht erst zum Einsatz kommen muss. Sie sei sich sicher, dass im Jahr 2020 die meisten Unternehmen die 30 Prozent-Quote in den Aufsichtsräten dank der Flexi-Quote ohnehin bereits erreicht haben", sagte sie der "Rheinischen Post". Grünen-Chefin Claudia Roth kündigte an, im Fall einer rot-grünen Regierungsmehrheit eine gesetzlich vorgeschriebene Quote von 40 Prozent in Vorständen und Aufsichtsräten so schnell wie möglich und nicht erst nach 2020 umzusetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.