Neu Delhi (Indien) (AFP) Nach der brutalen Vergewaltigung einer Fünfjährigen in Indien ist am Samstag ein Verdächtiger gefasst worden. Der 22-Jährige soll das Mädchen am Montag in Neu Delhi entführt, missbraucht und schwer misshandelt haben, teilte die Polizei mit. Das Opfer ist nach Krankenhausgaben inzwischen außer Lebensgefahr und bei Bewusstsein.