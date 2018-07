Berlin (dpa) - Erstmals nach den Terrorangriffen vom 11. September 2001 sind die USA wieder Ziel eines tödlichen Bombenanschlags geworden. Ein Rückblick:

15. April: Drei Menschen sterben und 180 werden verletzt, als im Zielbereich des Traditions-Marathons der US-Ostenküstenstadt Boston zwei Sprengsätze explodieren. Die Todesopfer sind ein achtjähriger Junge, eine 29 Jahre alte Frau und eine chinesische Studentin.

16. April: US-Präsident Barack Obama spricht von einem "Terrorakt". Mehr als 1000 Fahnder sind laut Bundespolizei FBI mit dem Fall befasst. Für Hinweise auf die Verantwortlichen setzt die Feuerwehr 50 000 Dollar (38 000 Euro) Belohnung aus.

17. April: Die Polizei dementiert Medienberichte über die angebliche Festnahme eines Verdächtigen. Eine für den Abend angekündigte Pressekonferenz zum Stand der Ermittlungen wird von der Bundespolizei mehrfach verschoben und schließlich ganz abgesagt. Weitere Einzelheiten zur Bauart einer der Bomben werden bekannt.

18. April: Präsident Obama ruft seine Landsleute bei einem Trauergottesdienst in Boston auf, dem Terror zu trotzen. Die Polizei veröffentlicht Fotos zweier verdächtiger Männer, die noch nicht identifiziert seien, und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die kurz vor dem Anschlag am Tatort aufgenommenen Fotos zeigen zwei junge Männer in dunkler Kleidung mit Rucksäcken.

19. April: Einer der mutmaßlichen Bombenleger wird nach einer Verfolgungsjagd getötet. Zuvor war auf dem Gelände des Massachusetts Institute of Technology (MIT) ein Wachmann erschossen worden. Bei dem mutmaßlichen Terror-Duo soll es sich um ein Brüderpaar aus Tschetschenien handeln, das legal in den USA lebt. Die Polizei verhängt eine Ausgangssperre über den Großraum Boston.

Am Abend wird der zweite Verdächtige gefasst. Der schwer verletzte 19-Jährige hatte sich auf einem Boot im Bostoner Vorort Watertown versteckt. Sein Zustand sei ernst, teilt die Polizei mit.