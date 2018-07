Berlin (dpa) - Das Moderatoren-Duo Joko und Klaas ("Circus Halligalli", ProSieben) kann sich künftig über Schlafrhythmen von kleinen Kindern und Erziehungsmethoden unterhalten. Klaas Heufer-Umlauf (29) ist wie zuvor schon sein Kompagnon Joko Winterscheidt (34) Vater geworden.

Sein Management in Berlin bestätigte Medienberichte, machte aber ausdrücklich keine weiteren Angaben dazu. So ist unklar, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Joko könnte Klaas nun Mut machen, schlaflose Nächte durchzustehen. Im vergangenen Jahr bekannte Joko bereits, dass er am liebsten noch ein Kind hätte.