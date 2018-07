London (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. wird ihren 87. Geburtstag an diesem Sonntag im privaten Kreis feiern. Das teilte der Palast am Samstag mit, nannte aber keine weiteren Details.

Medien berichteten, die Queen sei mit ihrem Mann Prinz Philip (91) auf Schloss Windsor. Öffentlich begeht sie ihren Ehrentag traditionell an einem Samstag im Juni mit der Parade "Trooping the Colour", die in diesem Jahr am 15. Juni stattfindet.

In ihrem neuen Lebensjahr wird die Königin unter anderem zum dritten Mal Uroma, wenn das erste Kind von Prinz William und Kate zur Welt kommt. Der Geburtstermin ist im Juli. Außerdem feiert sie am 2. Juni das 60. Jubiläum ihrer Krönung.

