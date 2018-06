Podgorica (AFP) Zwei Wochen nach der Präsidentschaftswahl in Montenegro haben 5000 Oppositionsanhänger gegen die Wiederwahl Filip Vujanovics demonstriert. Der unterlegene Gegenkandidat Miodrag Lekic hatte schon direkt nach der Wahl am 7. April Fälschungen beklagt, die ihn um den Sieg gebracht hätten. Laut Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) entsprach die Wahl aber europäischen Normen.