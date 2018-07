Rom (dpa) - Italiens Staatspräsident Giorgio Napolitano (87) tritt zu seiner Wiederwahl an. Das ließ er am Samstag kurz vor der sechsten Runde der Wahl eines neuen Staatschefs in Rom mitteilen.

Das Staatsoberhaupt war vor allem von der Linkspartei Pier Luigi Bersanis gebeten worden, nach dem Scheitern zweier Kandidaten einer erneuten Kandidatur zuzustimmen. Auch der amtierende Ministerpräsident Mario Monti richtete eine entsprechende Bitte an den Präsidenten.

Der 87-Jährige kann voraussichtlich mit einer breiten Unterstützung der Wahlversammlung rechnen und könnte dem Parlament aus dem Patt helfen. In den vergangenen Monaten hatte es Napolitano noch mehrfach abgelehnt, seine siebenjährige Amtszeit zu verlängern.