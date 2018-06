Stuttgart (SID) - Andrea Petkovic hat bei der Auslosung für das am Montag beginnende WTA-Turnier in Stuttgart eine schwierige Auftaktgegnerin erwischt. Die mit einer Wildcard ins Hauptfeld gerutschte Darmstädterin trifft in ihrem Erstrundenduell auf die ehemalige Weltranglistenerste Ana Ivanovic (Serbien). Die an Position drei gesetzten Angelique Kerber (Kiel) steht dank eines Freiloses bereits in der zweiten Runde des mit 795.707 Dollar dotierten Sandplatzturniers.

Julia Görges aus Bad Oldesloe, die die Veranstaltung 2011 gewonnen hatte, bekommt es zum Start mit der Belgierin Kirsten Flipkens zu tun. Sabine Lisicki (Berlin) spielt zum Auftakt gegen eine Qualifikantin. Wildcard-Inhaberin Annika Beck (Bonn) erwartet mit der ehemaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien ebenfalls eine schwierige Kontrahentin.

Wie Kerber greift auch die topgesetzte Vorjahressiegerin Maria Scharapowa aus Russland erst in der zweiten Runde ein.