Berlin (dpa) - Bilder einer Videokamera haben geholfen, die Verdächtigen des Terroranschlags von Boston zu identifizieren. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat sich in diesem Zusammenhang in der "Bild am Sonntag" für mehr Kameras auf öffentlichen Plätzen in Deutschland ausgesprochen. Unterstützung bekommt er unter anderem vom Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke. Videoüberwachung könne "abschreckend wirken und bei der Aufklärung von Straftaten helfen", sagte Ziercke dem "Focus".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.