Rosenheim (dpa) - Drei Menschen sind am Abend bei einem schweren Unfall in Oberbayern getötet worden. Ein 49-jähriger Mann und zwei noch nicht identifizierte Frauen starben, als ihre Autos auf der Bundesstraße 2 in der Gemeinde Pähl frontal zusammenstießen. Das teilte die Polizei Rosenheim mit. Eine dritte Frau schwebt in Lebensgefahr. Die Unfallursache ist unklar.

