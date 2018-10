Watertown (Vereinigte Staaten) (AFP) Der zweite mutmaßliche Bombenattentäter von Boston ist festgenommen worden. Der Verdächtige befinde sich in Gewahrsam, teilte die Bostoner Polizei am Freitagabend (Ortszeit) über den Onlinedienst Twitter mit. US-Medien zufolge handelt es sich bei dem jungen Mann um Dschochar Zarnajew, der gemeinsam mit seinem später getöteten Bruder Tamerlan am Montag einen Anschlag auf den Bostoner Marathonlauf verübt haben soll.