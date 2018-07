Frankfurt/Main (AFP) Passagiere der Lufthansa müssen am Montag den Ausfall hunderter Flüge in Kauf nehmen. Wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi streiche das Unternehmen fast alle Deutschland- und Europaflüge, teilte die Lufthansa am Samstagabend mit. Auch bei den Langstreckenflügen werde es zu Ausfällen kommen.