Straubing (SID) - Die Straubing Tigers haben U20-Nationalspieler Thomas Brandl für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Der 22 Jahre alte Mittelstürmer kommt vom Zweitligisten Landshut Capitals, wo er in 40 Spielen 27 Scorerpunkte erzielte (13 Tore, 14 Assists) und erhält zunächst einen Vertrag bis 2014.

"Wir haben Thomas in der abgelaufenen Spielzeit mehrmals beobachtet und sind von seinen Qualitäten überzeugt. Natürlich muss er noch hart an sich arbeiten und sich erst beweisen, aber wir sind überzeugt, dass er in der DEL spielen kann", sagte Tigers-Manager Jason Dunham.