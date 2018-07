München (dpa) - Hertha BSC hat den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Die Berliner besiegten den Abstiegskandidaten SV Sandhausen mit 1:0 und sind an den verbleibenden vier Zweitliga-Spieltagen nicht mehr von einem der ersten beiden Tabellenplätze zu verdrängen. Kurz vor der Rückkehr in die Bundesliga steht auch Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen kamen allerdings nicht über ein 1:1 gegen Erzgebirge Aue hinaus. Im Abstiegskampf feierte Dynamo Dresden einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Energie Cottbus.

