Düsseldorf (dpa) - SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat zur Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit in europäischen Ländern wie Spanien oder Italien Lohnkostenzuschüsse aus EU-Mitteln angeregt. "Wir werden auf der europäischen Ebene sehr viel ehrgeiziger als bisher Sofortprogramme zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Gang setzen müssen". Das sagte Steinbrück in Düsseldorf bei einer Veranstaltung der Handwerkskammer vor rund 2500 Gästen. Demnach stellt eine weiter steigende Jugenderwerbslosenquote etwa in Spanien die politische und gesellschaftliche Ordnung infrage.

