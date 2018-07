Kiel (SID) - Titelverteidiger THW Kiel hat mit einer famosen Aufholjagd seine Chance auf den Einzug ins Final Four der Handball-Champions-League gewahrt, der HSV Hamburg steht nach einem klaren Auswärtssieg im deutschen Duell bei der SG Flensburg-Handewitt mit einem Bein in der Endrunde der besten vier Teams am 1. und 2. Juni in Köln.

Die Kieler erkämpften sich im Viertelfinal-Hinspiel gegen den ungarischen Topklub MKB Veszprem in eigener Halle ein 32:31 (15:16), nachdem sie scheinbar aussichtslos mit 22:28 zurückgelegen hatten. Hamburg setzte sich im Nordduell nach einer starken Vorstellung 32:26 (15:14) durch und geht mit einem stattlichen Polster ins Rückspiel am kommenden Sonntag (18.30 Uhr).

"Das ist ein ordentliches Ergebnis, wir sollten aber nicht überheblich ins zweite Spiel gehen. Wir sind ja schon im DHB-Pokal gegen Flensburg rausgeflogen", sagte Hamburgs Nationalspieler Pascal Hens angesichts des 25:26 nach Verlängerung im Halbfinale des Pokal-Final-Fours acht Tage zuvor. Flensburgs Rückraum-Mann Steffen Weinhold meinte: "Das ist sehr bitter, wir wollten mit einem ganz anderen Ergebnis nach Hamburg fahren. Jetzt wird es ganz schwierig."

Der HSV lag nach einem schwachen Start 3:7 zurück, steigerte sich aber in der Folge kontinuierlich und beherrschte vor allem die zweite Halbzeit. Bester Werfer der Hamburger waren Hens, Domagoj Duvnjak und Blazenko Lackovic mit jeweils sechs Treffern, bei Flensburg war Petar Djordjic ebenfalls sechsmal erfolgreich.

Der THW, der bereits am Samstag (16 Uhr) in Ungarn ran muss, kam quasi mit der Schluss-Sirene durch Daniel Narcisse zum Siegtreffer und hat damit eine gute Ausgangsposition.

In Kiel drehten die starken Gäste nach der Pause mächtig auf, während den indisponierten Kielern kaum noch etwas gelang. Erst als die Hausherren Veszprems Topstar Laszlo Nagy in den Griff bekamen, fanden sie ins Spiel zurück. Nagy war mit elf Toren bester Werfer der Begegnung, beim THW war Marko Vujin achtmal erfolgreich. Schon in der Gruppenphase hatte Kiel mit den Ungarn seine liebe Mühe, kam nach einer 30:31-Auswärtsniederlage zu Hause zu einem 32:21.

In den beiden Viertelfinal-Hinspielen ohne deutsche Beteiligung besiegte Atlético Madrid den FC Barcelona 25:20, KS Kielce aus Polen gewann bei Metalurg Skopje aus Mazedonien 27:25.