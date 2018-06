Istanbul (AFP) US-Außenminister John Kerry hat dem türkischen Regierungschef Recep Tayyip Erdogan empfohlen, seine geplante Reise in den Gazastreifen zu verschieben. "Wir haben dem Ministerpräsidenten gesagt, dass es besser wäre, (diese Visite) hinauszuschieben", sagte Kerry nach einem Treffen mit Erdogan am Sonntag in Istanbul. "Wir glauben, dass der Moment wirklich kritisch ist", fuhr er fort. Erdogan solle lieber "günstigere Umstände" abwarten. Zuvor hatte Kerry in Istanbul bereits mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas gesprochen.