Berlin (AFP) Trotz des Verzichts von Oskar Lafontaine auf eine Rückkehr in den Bundestag rechnet die Parteiführung der Linken mit dem Engagement des Ex-Parteichefs im Bundestagswahlkampf. "Ich bin mir sicher, dass Herr Lafontaine auch ohne Kandidatur in den nächsten Monaten für die Linke unterwegs sein wird", sagte der Bundesgeschäftsführer der Linken, Matthias Höhn, am Montag in Berlin. Lafontaine bleibe "eine öffentliche Person für die Linke, wie er das in den letzten Jahren ohne Bundestagsmandat auch schon war".