Luxemburg (AFP) Zur Unterstützung der syrischen Opposition im Kampf gegen Präsident Baschar al-Assad hat die Europäische Union eine Lockerung des Ölembargos beschlossen. Die EU-Außenminister gaben am Montag in Luxemburg grünes Licht, die geltenden Export- und Investitionsbeschränkungen für die Gebiete unter Kontrolle der Rebellen aufzuheben. Bei Damaskus wurden unterdessen laut Aktivisten in einem seit Tagen umkämpften Vorort dutzende Leichen gefunden.