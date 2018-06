Straßburg (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat Kritik an den Sparforderungen Deutschlands in der Eurokrise zurückgewiesen. Deutschland suche keine neue beherrschende Rolle in Europa, betonte er am Montag vor der Parlamentarier-Versammlung des Europarats in Straßburg. Er zeigte sich besorgt über das "Wiederaufleben alter Klischees" zu Deutschland.