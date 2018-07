Frankfurt/Main (Deutschland) (AFP) Durch einen Warnstreik der Gewerkschaft Verdi ist der Flugbetrieb bei der Lufthansa am Montag fast komplett lahmgelegt worden. Von knapp 1800 planmäßigen Flügen konnten nur 42 tatsächlich starten, wie Deutschlands größte Airline am Abend mitteilte. Nach Verdi-Angaben hatten rund 12.000 Beschäftigte des Bodenpersonals vom frühen Morgen an die Arbeit niedergelegt, um ihre Forderung nach höheren Gehältern durchzusetzen.