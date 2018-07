Würzburg (Deutschland) (AFP) In Würzburg haben am Montag die Verhandlungen über einen branchenweiten Mindestlohn begonnen. Zu den Gesprächen kamen der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zusammen, wie eine Verdi-Sprecherin sagte. Die Gewerkschaft strebt bis spätestens 2015 einen Mindestlohn von 8,50 Euro für Friseure in Ost und West an. Derzeit verdienen Friseure teils nur rund drei Euro pro Stunde.