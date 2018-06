Köln (AFP) Die Anti-Euro-Partei AfD will nach Worten eines Vorstandsmitglieds nicht die schwarz-gelbe Koalition in Berlin zu Fall bringen. "Die Gefährdung von Schwarz-Gelb ist nicht unser Ziel", sagte AfD-Vorstandsmitglied Alexander Gauland am Montag im "Morgenmagazin" der ARD. Vielmehr wolle seine Partei eine Änderung der Regierungspolitik erreichen. "Wir wollen das sachlich ändern und nicht jemand anderen stürzen oder eine andere Regierung haben", sagte Gauland.