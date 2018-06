Berlin (AFP) Vor der dritten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post am Donnerstag will die Gewerkschaft Verdi den Druck erhöhen: Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch werde es erneut bundesweit Warnstreiks mit mehreren tausend Teilnehmern geben und damit zu Ausfällen bei der Zustellung kommen, teilte Verdi am Montag in Berlin mit. In der dritten Runde müsse "ein einigungsfähiges Angebot auf den Tisch", forderte Verdi-Verhandlungsführerin Andreas Kocsis.